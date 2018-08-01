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Sımon kapışması

’ın yaklaşık 1 aydır yakın takipte olduğu Simon Kjare, Sevilla’da istenmeyen adam ilan edilince savaş başladı. eski yıldızı için harekete geçerken, devi da resmi teklif yaptı

Sımon Kjaer kapışması
Transfer döneminin kapanmasına 1 ay gibi kısa süre kala gündem git gite ısınıyor... Galatasaray'ın uzun bir süredir gözlem altında tuttuğu Simon Kjaer, Sevilla'da gözden çıkarıldı. İspanyol kulübünün tapusuyla veya kiralık olarak gönderme kararı almasının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya başladı.

FENER DE İŞİN İÇİNE GİRDİ
Sevilla'nın aldığı sürpriz karar sonrası Fenerbahçe de bir anda işin içini girdi... Stoper arayan Sarı-Lacivertliler, eski yıldızının transferi konusunda temaslara start verdi.



RESMİ GÖRÜŞME OLDU
Ancak ezeli rakiplerin Simon Kjaer çok ciddi bir rakibi var... İtalyan devi Milan da yıldız futbolcuya resmen talip oldu. Hatta dün Sevilla ile bir gerçekleşti.

KİRALAMAYA SICAK BAKIYORLAR
İspanyol kulübünün 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kjaer için 8 milyon Euro bonservis ücreti belirlediği öğrenildi. Sevilla'nın kiralama tekliflerine de olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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