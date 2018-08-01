Higuain Milan’a Silva Cimbom'a

Transferde adeta fırtına öncesi sessizlik yaşayan Galatasaray'ın gözü kulağı İtalya'da... Milan formasını giyen Portekizli forvet Andre Silva'yı kadrosuna katmak için çok büyük bir çaba harcayan Sarı- Kırmızılılar, İtalya'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Çizme'de büyük yankı uyandıran Gonzalo Higuain- Milan flörtü, Galatasaray'ın da gündem maddesi haline gelmiş durumda.
SILVA'YA KADRODA YER KALMAYACAK
Eğer İtalyan basınının yazdığı gibi Milan, Arjantinli forveti Juventus'tan kiralarsa Andre Silva transferinin de önü açılacak. Zaten şu an elinde Patrick Cutrone ve Carlos Bacca gibi golcüler olan İtalyan kulübü, Silva ile yolları ayırmak zorunda kalacak. Genç yıldızın en yakın olduğu takım ise Galatasaray.
TARAFTARLAR TRANSFER NÖBETİNDE!
Yaptığı cazip teklifle Andre Silva'nın aklını çelen Sarı-Kırmızılılar şimdi Milan'ın Higuain'i kadrosuna katmasını bekliyor... Fatih Terim'in adeta dört gözle beklediği Portekizli forvet, taraftarlar arasında da büyük heyecan yaratmış durumda. Sarı- Kırmızılılar, sosyal medyada adeta transfer nöbeti tutuyor.
SILVA'YA KADRODA YER KALMAYACAK
Eğer İtalyan basınının yazdığı gibi Milan, Arjantinli forveti Juventus'tan kiralarsa Andre Silva transferinin de önü açılacak. Zaten şu an elinde Patrick Cutrone ve Carlos Bacca gibi golcüler olan İtalyan kulübü, Silva ile yolları ayırmak zorunda kalacak. Genç yıldızın en yakın olduğu takım ise Galatasaray.
TARAFTARLAR TRANSFER NÖBETİNDE!
Yaptığı cazip teklifle Andre Silva'nın aklını çelen Sarı-Kırmızılılar şimdi Milan'ın Higuain'i kadrosuna katmasını bekliyor... Fatih Terim'in adeta dört gözle beklediği Portekizli forvet, taraftarlar arasında da büyük heyecan yaratmış durumda. Sarı- Kırmızılılar, sosyal medyada adeta transfer nöbeti tutuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.