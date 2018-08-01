İngilizler’le kıran kırana

Geçen sezon başında West Bromwich'in kapısından dönen Josef de Souza'ya yeniden İngiltere yolu gözüktü... Fenerbahçe, Brezilyalı orta alan oyuncusunu isteyen Crystal Palace ile pazarlık halinde. Ada basınına göre masadaki son rakam 13 milyon Euro... Premier Lig takımlarının ödediği yüksek rakamları dikkate alan Fenerbahçe yönetiminin 18 milyon Euro'dan kapıyı açtığı belirtiliyor. Teknik direktör Cocu da o bölgede elinde yeteri kadar oyuncu olduğunu belirtti ve transfere onay verdi.