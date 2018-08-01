Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, son 10 sezonda Türk futboluna damga vurdu. Görev yaptığı takımlarda parlattığı yıldızların değerini katlayan Güneş, hocası olduğu Trabzonspor ve Bursaspor'da kulübe büyük kazanç getirdi. Beşiktaş'ın son 2 yılda özellikle Avrupa arenasında elde ettiği sonuçlarla öne çıkan Güneş birçok yıldız ismin de gelişiminde büyük rol oynadı. Beşiktaş Güneş döneminde sattığı oyunculardan 68 milyon 660 bin Euro para kazandırdı. Güneş döneminde Cenk Tosun 22 milyon 500 bin Euro ile Everton'a satılırken kulübe servet kazandırdı.
Güneş’ten 68 milyon Euro
Beşiktaş, Şenol Güneş’in parlattığı oyuncular sayesinde 68 milyon Euro kazandı. Cenk Tosun 22 milyon Euro ile kulübe en çok servet getiren futbolcu oldu
Etiketler: Şenol Güneş , Cenk Tosun , Beşiktaş , Trabzonspor , Bursaspor
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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