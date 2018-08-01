Ali Koç’tan ‘29’ vurgusu

sayısınınbaşyazısında,dedi. Yazısında kulübünmali durumu düzeltmek içinyoğun bir çalışma içerisinde olduklarınınaltını çizenşu ifadeleri kullandı:Bizler de bu süreçte büyük taraftarımıza layık olabilmek adına özveriyle çalışıyoruz.hibe ile Futbol A.Ş.'deki sermaye arttırımı çalışmalarımız mevzuatlar çerçevesinde devam ediyor. 5 yıl vadeli düşük faizli, 50 milyon dolar tutarında bir kredi kaynağını kulübün kullanımına hazır hale getirerek, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmaya başladık.