Ali Koç’tan ‘29’ vurgusu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos 2018 sayısının başyazısında, "Umut ediyorum ki, Lefter Küçükandonyadis sezonunun sonunda da, hep birlikte, omuz omuza, 1924 yılından beri TFF'nin düzenlediği ulusal şampiyonalardaki, 29. Ulusal Şampiyonluğumuza ulaşacağız" dedi. Yazısında kulübün mali durumu düzeltmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:
HİBE SÖZÜNÜ TUTTUK
Bizler de bu süreçte büyük taraftarımıza layık olabilmek adına özveriyle çalışıyoruz. 50 milyon dolar hibe ile Futbol A.Ş.'deki sermaye arttırımı çalışmalarımız mevzuatlar çerçevesinde devam ediyor. 5 yıl vadeli düşük faizli, 50 milyon dolar tutarında bir kredi kaynağını kulübün kullanımına hazır hale getirerek, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmaya başladık.
HİBE SÖZÜNÜ TUTTUK
Bizler de bu süreçte büyük taraftarımıza layık olabilmek adına özveriyle çalışıyoruz. 50 milyon dolar hibe ile Futbol A.Ş.'deki sermaye arttırımı çalışmalarımız mevzuatlar çerçevesinde devam ediyor. 5 yıl vadeli düşük faizli, 50 milyon dolar tutarında bir kredi kaynağını kulübün kullanımına hazır hale getirerek, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmaya başladık.
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