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Akbaba’ya Fener kancası

Galatasaray’a transferi bir türlü gerçekleşmeyen için , Alanyaspor’a cazip bir teklifle gitti. 2 milyon Euro ile bir yerli futbolcu önerildi. Bu sezon 3 büyük kulüpten birinde oynamayı arzulayan 25 yaşındaki Emre Akbaba için yerli futbolcu önerisi kabul edilmezse Aatıf'ın teklif edileceği de öğrenildi

Akbaba’ya Fener kancası
Genç futbolcular dışında yabancı transfer haberleriyle sürekli gündeme gelen Fenerbahçe, sezonun yerli bombasını patlatmak üzere harekete geçti. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , orta saha takviyesi için Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba'yı gündemine aldı ve Alanya'ya teklifini iletti.

EZELİ RAKİBE ÇALIM ATILACAK
Galatasaray'a transferi bir türlü gerçekleşmemesi ve Alanya yönetiminin "Bize komik tekliflerle geliyorlar" ifadesinin ardından Fenerbahçe, Alanyaspor'a Emre Akbaba için teklifini ilettiği bildirildi.

AATIF SEÇENEĞİ MASADA OLACAK
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2 milyon Euro ve 1 yerli futbolcu önerisini yaptığı ve birkaç gün içinde masaya oturulacağı belirtildi. Eğer yerli futbolcu istenmezse Aatıf seçeneği de masada olacak.

EMRE AKBABA SICAK BAKIYOR
Bu sezon büyük bir kulüpte oynamayı isteyen Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ancak son sözü Alanyaspor yönetiminin, Sarı-Lacivertli yöneticilerle yüz yüze yapacağı görüşmelerin ardından verileceği bildirildi.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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