Silva’da garanti problemi!

Milan formasını giyen Andre Silva'nın transferi için büyük çaba harcayan Galatasaray'da can sıkıcı bir gelişme yaşandı... Portekizli yıldızın menajeriyle yapılan son görüşmede 'garanti' pürüzü çıktı. Alınan bilgilere göre Silva'nın menajeri Sarı- Kırmızılı yönetimden 'sürekli oynama garantisi' istedi.



TERİM SÖYLEDİ, YÖNETİM İLETTİ

G.Saraylı yöneticiler konuyu hemen Fatih Terim'e bildirdi. Tecrübeli hocanın "Elimde Gomis varken böyle bir garanti veremem" dediği öğrenildi. Yönetim de bu yanıtı Andre Silva'nın menajerine iletti.



YÖNETİM ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

Görüşme bu şekilde sona ererken, tarafların önümüzdeki günlerde birkez daha bir araya geleceği öğrenildi. Transferi çok isteyen Galatasaray yönetiminin garanti krizine çözüm bulmaya çalışacağı belirtildi



TAKAS İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Öte yandan İtalyan basınında Andre Silva'nın takasla Juventus'a gönderileceğine dair haberler sürüyor... Ülkenin önde gelen gazete ve TV'leri Milan ve Juventus'un anlaşmasının yakın olduğunu yazıyor.