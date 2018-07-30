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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica karşısındaki muhtemel kadrosu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica ile deplasmanda oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçının ilk 11’ini belirledi.

Fenerbahçenin Benfica maçı ilk 11i belli oldu

7 Ağustos Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, ilk 11'ini belirledi.

  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 20:01
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