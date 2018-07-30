Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica karşısındaki muhtemel kadrosu

7 Ağustos Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, ilk 11'ini belirledi.
7 Ağustos Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, ilk 11'ini belirledi.
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