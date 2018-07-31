Yeni sezon öncesi sıkı bir hazırlık kampı geçiren G.Saray, Tunus'ta Club Africain ile karşılaştıktan sonra dün direkt Atina'ya uçtu. Haziran ayından bu yana Wil 1900, PSV Eindoven, Valencia, Sakaryaspor ve Club Africain ile hazırlık maçları yapan Cimbom, son özel maçını Yunan ekibi AEK Atina ile yapacak. Peki AEK-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AEK - Galarasaray maçı saat kaçta oynanacak? AEK - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

AEK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? AEK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

​Yarın saat 20.00'de Atina'da yapılacak maç için dün hareket eden Sarı-Kırmızılılar, 5 Ağustos'ta Akhisar ile oynanacak Süper Kupa finali öncesi son provasını gerçekleştirecek. G.Saray'ın bu karşılaşmada birkaç değişiklik dışında as kadroyla sahada olması ve Akhisar maçına hazır çıkması bekleniyor.

AEK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı olarak aktarılacak

AEK, geride kalan sezon Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu. TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Tunus temsilcisi Club Africain'i 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, AEK müsabakasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamlayacak.

Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.