Sen yönetimde değil miydin!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FB TV'de yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren Aziz Yıldırım, Ali Koç'un bazı konuları bildiği halde bilmemezlikten geldiğini söyledi. Borç rakamının abartılı olduğunu da ifade etti.



Yıldırım açıklamasında "Sayın Koç, 3 Temmuz'un şirket hisselerine etkisi hususunda açıklama yaparken, kumpas öncesinde kulübün sahip olduğu hisselerden %15'nin satılarak mevcut borçlarımızın tamamının ödenmesi ve kasamıza da para kalmasına yönelik çalışmamızın olduğunu unutmuş. Bu çalışmamızın sekteye uğramasının bugün tartışılan konunun ana nedeni olduğunu da bu yüzden kamuoyuna açıklamamıştır. Ki o süreçte Sayın Koç'un da yönetimde olduğunu hatırlatırım" ifadesini kullandı.

150 MİLYON+1'İ ASLA UNUTMAMALI!​

Kendisinin 150 milyon Euro hibe vaadine Ali Koç'un +1'le cevap verdiğini hatırlatan Yıldırım, "50 milyon dolar hibe etti. Umarım 150 milon Euro sözünü ilerleyen yıllarda yerine getirir" dedi.



ÜNİVERSİTE PROJESİ GERÇEKLEŞMELİ​

Yıldırım, "Sayın Koç, üniversite projemizi, bir hayal olarak görmekte. Hatadan dönülmeli. Sayın Koç'un da imzasının bulunduğu üniversite projemiz bir an önce hayata geçirilmelidir" dedi