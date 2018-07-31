Roman gibi transfer

Trabzonspor'a Rafet El Roman jesti... Bordo-Mavili kulübün geleceğe yatırım olarak kadrosuna katmak için Trabzon'a getirdiği genç oyuncu Eric Ayuk için sanatçı Rafel El Roman'ın devreye girdiği öğrenildi. Genç oyuncuyu arkadaşları sayesinde bir süredir takip eden Roman'ın başkan Ağaoğlu'na oyuncuyu tavsiye ettiği ortaya çıktı.
BONSERVİS SORUNU ORTAYA ÇIKTI
El Roman'ın tavsiyesinden sonra Ayuk'un Trabzon'a getirildiği öğrenildi. Ancak MLS Ligi takımlarından Philadelphia Union'da oynayan oyuncunun bonservis sorununun sorun oluşturması kısa bir kriz yaşattı.
ARKADAŞINI DEVREYE SOKTU
araya giren Rafet El Roman, menajer arkadaşına ricada bulunarak bu futbolcu için bonservis bedeli ödetmedi. Roman, "Ne kendim bu bedeli ödedim ne de Trabzonspor'a bu bedeli ödettirdim" dedi.
BONSERVİS SORUNU ORTAYA ÇIKTI
El Roman'ın tavsiyesinden sonra Ayuk'un Trabzon'a getirildiği öğrenildi. Ancak MLS Ligi takımlarından Philadelphia Union'da oynayan oyuncunun bonservis sorununun sorun oluşturması kısa bir kriz yaşattı.
ARKADAŞINI DEVREYE SOKTU
araya giren Rafet El Roman, menajer arkadaşına ricada bulunarak bu futbolcu için bonservis bedeli ödetmedi. Roman, "Ne kendim bu bedeli ödedim ne de Trabzonspor'a bu bedeli ödettirdim" dedi.
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