İznin ardından yeni sezon çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Fenerbahçe, dünü çift idmanla geçirdi. Sarı- Laciverli ekipte el tarak kemiğinde kırık olan Soldado'nun alçıları alındı ve beklenenden daha kısa sürede takıma katıldı. Bu gelişme teknik direktör Cocu'yu fazlasıyla memnun etti. Fenerbahçe, bugünkü çalışmanın ardından yarın Cagliari ile oynanacak maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Roberto Soldado takımla çalıştı
Elindeki alçılar alınan Soldado beklenenden daha kısa sürede takıma katıldı
Etiketler: Soldado , Fenerbahçe
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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