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bilmecesi

Cimbom’un Anderlecht’ten kiraladığı yıldız, iddiaları ile ilgili olarak “Valencia’nın benimle ilgilendiği doğru. Bu ilgi hoşuma gitti”açıklamasını yaptı...

Onyekuru bilmecesi
Galatasaray'ın şu ana kadar yaptığı tek yabancı olan Henry Onyekuru'dan kafa karıştıran açıklamalar geldi... Nijeryalı yıldız, İspanyol basınında çıkan Valencia iddialarını doğruladı. Onyekuru, "Valencia'nın benimle ilgilendiği doğru. Bu ilgi hoşuma gitti" ifadesini kullandı.

TRANSFER ZOR!
Genç yıldız açıklamasının devamında, "Fakat şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum ve transferin şu anda olacağını zannetmiyorum" dedi... Ancak Onyekuru'nun tavrı, Galatasaraylılar'ın canını sıktı.
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