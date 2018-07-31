Onyekuru bilmecesi

Galatasaray'ın şu ana kadar yaptığı tek yabancı transfer olan Henry Onyekuru'dan kafa karıştıran açıklamalar geldi... Nijeryalı yıldız, İspanyol basınında çıkan Valencia iddialarını doğruladı. Onyekuru, "Valencia'nın benimle ilgilendiği doğru. Bu ilgi hoşuma gitti" ifadesini kullandı.
TRANSFER ZOR!
Genç yıldız açıklamasının devamında, "Fakat şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum ve transferin şu anda olacağını zannetmiyorum" dedi... Ancak Onyekuru'nun tavrı, Galatasaraylılar'ın canını sıktı.
TRANSFER ZOR!
Genç yıldız açıklamasının devamında, "Fakat şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum ve transferin şu anda olacağını zannetmiyorum" dedi... Ancak Onyekuru'nun tavrı, Galatasaraylılar'ın canını sıktı.
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