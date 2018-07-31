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’in opsiyonu 15 milyon

Ayew’in opsiyonu 15 milyon Euro
İngiliz gazetesi The Guardian, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığı Andre Ayew'in opsiyon bedelinin 15 milyon Euro olduğunu açıkladı. Haberde, Ayew'in Swansea tarafından 22.5 milyon Euro'ya satın alındığı hatırlatılarak, 15 milyon Euro opsiyon bedelinin normal olduğu belirtildi
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