Ayew’in opsiyonu 15 milyon Euro

İngiliz gazetesi The Guardian, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığı Andre Ayew'in opsiyon bedelinin 15 milyon Euro olduğunu açıkladı. Haberde, Ayew'in Swansea tarafından 22.5 milyon Euro'ya satın alındığı hatırlatılarak, 15 milyon Euro opsiyon bedelinin normal olduğu belirtildi
Etiketler: The Guardian , Fenerbahçe , euro , ayew
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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