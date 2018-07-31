Yol Durumu
  1. Kartal’dan kuvvet çalışması
  2. Kamil Ahmet yine sakatlandı

adım adım ’a

’ın arayışlarında listesinde ilk sırada yer anla Japon yıldız Dortmund’da gözden çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından Yönetimi, için 2 gün içinde resmi teklifte bulunma kararı aldı

Kagawa adım adım Beşiktaş’a
Beşiktaş listesinde yer alan Kagawa için ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. Alman kulübü yeni sezonda Japon futbolcuyu kadrosunda düşünmediğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlı yönetimin 2 gün içinde Kagawa için Dortmund'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



​DORTMUND'A 2 TEKLİF SUNULACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in pozisyonu için düşündüğü transfer listesinde ilk sırada yer alan Japon Kagawa konusunda Alman kulübüne 2 teklif sunulacağı ifade ediliyor.

KAGAWA'YA 3 MİLYON EURO
Alman kulübüne Kagawa için önce satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak. Japon oyuncu için 2.5 milyon Euro kiralama teklifi yapılacağı 'ya da 3 milyon Euro önerileceği belirlendi

YÜZDE 25'LİK PAY GÜNDEMDE
Beşiktaş'ın Japon yıldızı satın alma durumunda ise 5 milyon Euro önereceği ancak Kagawa'nın bir sonraki satışından Alman kulübü Dortmund'a yüzde 25'lik bir pay önereceği ortaya çıktı.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar