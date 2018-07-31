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Hasan Ali: Gençler bizi zorluyor

, genç oyunculara övgü yağdırdı

Hasan Ali: Gençler bizi zorluyor
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, takımdaki kaliteli gençlerin rekabet ortamını arttırdığını söyledi. Hasan Ali "Bu sayede idmanlar daha kaliteli geçiyor" diye konuştu.
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