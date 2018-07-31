Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, takımdaki kaliteli gençlerin rekabet ortamını arttırdığını söyledi. Hasan Ali "Bu sayede idmanlar daha kaliteli geçiyor" diye konuştu.
Hasan Ali: Gençler bizi zorluyor
Hasan Ali Kaldırım, genç oyunculara övgü yağdırdı
Etiketler: Hasan Ali Kaldırım , Fenerbahçe
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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