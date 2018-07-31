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Büyük sürpriz! Higuain imzayı atıyor

'un yıldız golcüsü adım adım Milan'a ilerliyor.

Flaş gelişme! İmzayı atıyor...

Transfer döneminde adı sık sık ile anılan , Milan'a katılmak üzere.

yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştiren Gonzalo Higuain'in menajeri, geç saatlerde Casa Milan'da genel menajer Leonardo ile biraraya geldi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıya Higuain'in kardeşi ve aile avukatı da katıldı.

'un haberine göre; Milan, Higuain için 20 milyon Euro kiralama + 35 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli ödeyecek. Yıldız oyuncu, Milan ile yıllık 7.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Öte yandan İtalyan basını Bonucci'nin Juventus'a, Mattia Caldara'nın da Milan'a transfer olacağını yazdı

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 21:41
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