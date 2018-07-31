Büyük sürpriz! Higuain imzayı atıyor

Transfer döneminde adı sık sık Chelsea ile anılan Gonzalo Higuain, Milan'a katılmak üzere.

Juventus yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştiren Gonzalo Higuain'in menajeri, geç saatlerde Casa Milan'da genel menajer Leonardo ile biraraya geldi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıya Higuain'in kardeşi ve aile avukatı da katıldı.



Sky Sports'un haberine göre; Milan, Higuain için 20 milyon Euro kiralama + 35 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli ödeyecek. Yıldız oyuncu, Milan ile yıllık 7.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Öte yandan İtalyan basını Bonucci'nin Juventus'a, Mattia Caldara'nın da Milan'a transfer olacağını yazdı