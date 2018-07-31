Fener’de son aday Eliaquim Mangala

Başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinde stoper arayan Fenerbahçe'de çok sürpriz bir gelişme yaşandı.
KADRO DIŞI!
Manchester City'de gözden çıkarılan Eliaquim Mangala menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi. Pep Guardiola tarafından ABD kampına götürülmeyen Fransız stoper geçtiğimiz sezon Everton'da kiralık olarak forma giydi. Ancak Ada basınına göre İngiliz kulübü, 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Mangala'yı artık kiralamak istemiyor. UEFA anlaşması nedeniyle sadece kiralama formülü üzerinde duran Fenerbahçe'nin M.City ile görüşme yapması bekleniyor.
KADRO DIŞI!
Manchester City'de gözden çıkarılan Eliaquim Mangala menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi. Pep Guardiola tarafından ABD kampına götürülmeyen Fransız stoper geçtiğimiz sezon Everton'da kiralık olarak forma giydi. Ancak Ada basınına göre İngiliz kulübü, 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Mangala'yı artık kiralamak istemiyor. UEFA anlaşması nedeniyle sadece kiralama formülü üzerinde duran Fenerbahçe'nin M.City ile görüşme yapması bekleniyor.
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