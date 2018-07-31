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Denayer için devrede

Denayer için Celtic devrede
Yönetimin yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Jason Denayer için eski kulübü Celtic de devreye girdi. İskoç basınında yer alan haberlere göre Celtic, Belçikalı stoperin bonservisini almak için Manchester City ile görüşerek teklif sundu.
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