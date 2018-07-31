Yönetimin yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Jason Denayer için eski kulübü Celtic de devreye girdi. İskoç basınında yer alan haberlere göre Celtic, Belçikalı stoperin bonservisini almak için Manchester City ile görüşerek teklif sundu.
Denayer için Celtic devrede
Etiketler: Jason Denayer , Manchester City , Celtic
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.