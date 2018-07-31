Bolasie, Devler Ligi’ne!

Sol kanadı Andre Ayew ile takviye eden Fenerbahçe ile ilgili kulislerle flaş bir iddia konuşuluyor... Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yeni bir transfer harekatına başlayacağı ve 1 kanat oyuncusu daha alacağı belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin Devler Ligi için düşündüğü ismin Yannick Bolasie olduğu ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler, Everton forması giyen Kongolu yıldızla uzun süre görüşmüş ancak Ayew'de karar kılınmıştı.
EN SON DARBE RİCHARLİSON
Everton'ın son olarak Brezilyalı Richarlison'u alması Bolasie'nin forma şansını iyice azalttı.
Fenerbahçe'nin Devler Ligi için düşündüğü ismin Yannick Bolasie olduğu ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler, Everton forması giyen Kongolu yıldızla uzun süre görüşmüş ancak Ayew'de karar kılınmıştı.
EN SON DARBE RİCHARLİSON
Everton'ın son olarak Brezilyalı Richarlison'u alması Bolasie'nin forma şansını iyice azalttı.
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