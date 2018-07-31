Berlin krizi

Mesut Özil, Almanya'daki ırkçı saldırılar nedeniyle milli takımı bıraktı. Tüm dünyadan yıldız futbolcuya destek yağdı. Mesut'a destek için Twitter'da başlatılan kampanyaya yüz binlerce mesaj yağdı. Diğer taraftan bunu fırsat bilen faşistler Almanya çapında ırkçı eylemler düzenlemeye başladı. Tüm bunlara sebep olan Almanya Futbol Federasyonu ve Alman hükümeti ise hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Duyarlı Almanlar, hükümeti "Irkçılığa çanak tuttunuz. Bu utanç sizin" diye eleştirince Dışişleri Bakanı Heiko Maas "Maalesef ırkçılık yükselişte. Bunu durdurmalıyız" açıklamasını yaptı. Ülkenin en Türk düşmanı yayınlarından olan Der Spiegel Mesut Özil'e yer verdiği kapağında 'Yabancılaşma' başlığını kullandı. Almanya'da aşırı sağın yükselişine dikkat çeken Der Spiegel, bu durumun uyum söylemini değiştirdiğine ve toplumsal bütünlük konusunda yeni bir tartışma başlattığına dikkat çekti. En baştan beri Mesut'a karşı faşist söylemlerin kalesi olan Bild gazetesi ise önünde dün büyük bir gösteri gerçekleşti. Bild dün ise Başbakan Angela Merkel'in Eylül ayında Başkan Tayyip Erdoğan'ı Berlin davet ettiğini yazarak "Mesut, Erdoğan ile buluştuğu için ona kızdık. Ve şimdi Erdoğan'ı misafir ediyoruz. Bir kez daha onun önünde diz çöküyoruz" diyerek ırkçılık söylemlerini bir kez daha körükledi.
Angela Merkel'in Eylül'de Başkan Tayyip Erdoğan'ı misafir etmesi bekleniyor.
VODAFONE ALMANYA'YA TEPKİ BÜYÜDÜ
Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakmasının ardından Telekomünikasyon şirketi Vodafone'un Almanya birimi Özil'in yer aldığı reklamların durdurulduğu ifade edildi. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kanallarında Vodafone, attığı bu adım için ağır eleştiri aldı. Kullanıcılar şirketi ırkçılık yapmakla suçlayarak, boykot çağrısı yaptı. Vodafone Türkiye ise dün yaptığı açıklamada Vodafone Almanya'nın kendilerinden ayrı bir birim olduğunu belirterek Vodafone Türkiye'nin ülkemizin değerlerine hassas bir şekilde faaliyet sürdürdüğü belirtildi.
TÜRKİYE ÖNEMLİ PARTNER
Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, Erdoğan'ın davet edilmesini değerlendirdi. Alman hükümeti için Türkiye'yi bir çok konuda yakın ve önemli partner olarak nitelendirdi.
Der Spiegel Dergisi, Mesut üzerinden Almanya'daki uyum sorunlarını konu aldı.
Alman medyası Mesut haberlerine ek olarak Amine Gülşe'yi de hedef olarak gösterdi.
Özil'in nişanlısı Amine Gülşe ırkçı saldırılardan nasibini aldı. Almanlar, Mesut'un Erdoğan pozunu Amine'nin ısrarıyla çektirdiğini iddia etti.
Angela Merkel'in Eylül'de Başkan Tayyip Erdoğan'ı misafir etmesi bekleniyor.
VODAFONE ALMANYA'YA TEPKİ BÜYÜDÜ
Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakmasının ardından Telekomünikasyon şirketi Vodafone'un Almanya birimi Özil'in yer aldığı reklamların durdurulduğu ifade edildi. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kanallarında Vodafone, attığı bu adım için ağır eleştiri aldı. Kullanıcılar şirketi ırkçılık yapmakla suçlayarak, boykot çağrısı yaptı. Vodafone Türkiye ise dün yaptığı açıklamada Vodafone Almanya'nın kendilerinden ayrı bir birim olduğunu belirterek Vodafone Türkiye'nin ülkemizin değerlerine hassas bir şekilde faaliyet sürdürdüğü belirtildi.
TÜRKİYE ÖNEMLİ PARTNER
Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, Erdoğan'ın davet edilmesini değerlendirdi. Alman hükümeti için Türkiye'yi bir çok konuda yakın ve önemli partner olarak nitelendirdi.
Der Spiegel Dergisi, Mesut üzerinden Almanya'daki uyum sorunlarını konu aldı.
Alman medyası Mesut haberlerine ek olarak Amine Gülşe'yi de hedef olarak gösterdi.
Özil'in nişanlısı Amine Gülşe ırkçı saldırılardan nasibini aldı. Almanlar, Mesut'un Erdoğan pozunu Amine'nin ısrarıyla çektirdiğini iddia etti.
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