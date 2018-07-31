Ozan Tufan’ı Deportivo istedi

FENERBAHÇE'DE bekleneni veremeyen Ozan Tufan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Sporx.com'un servis ettiği habere göre Sarı-Lacivertli kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olan milli futbolcuya İspanyol kulübü Deportivo'nun talip olduğu bildirildi. Deportivo, Ozan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği öğrenildi. Aykut Kocaman'ın ardından Phillip Cocu'ya da kendisini beğendiremeyen Ozan için Fenerbahçe yönetiminin bu teklife sıcak baktığı fiyatta anlaşma olursa transferi izin verebileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giyebilen Ozan Tufan, 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Sporx.com'un servis ettiği habere göre Sarı-Lacivertli kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olan milli futbolcuya İspanyol kulübü Deportivo'nun talip olduğu bildirildi. Deportivo, Ozan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği öğrenildi. Aykut Kocaman'ın ardından Phillip Cocu'ya da kendisini beğendiremeyen Ozan için Fenerbahçe yönetiminin bu teklife sıcak baktığı fiyatta anlaşma olursa transferi izin verebileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giyebilen Ozan Tufan, 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
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