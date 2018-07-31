Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Benfica, orta sahasına takviye yapmak için uğraş veriyor. Portekiz ekibi, Fenerbahçe maçına kadar Leganes'ten Gabriel ile Rennes'ten James Lea Siliki'yi kadrosuna katmaya çalışıyor. İki futbolcunun toplam bonservis maliyetinin ise 22 milyon Euro cevarında olduğu belirtiliyor.
Fener’in rakibi Benfica takviye peşine düştü
Etiketler: Benfica , Fenerbahçe
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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