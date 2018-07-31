Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Nayir iddialı açıklamalar yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, "Bana güvenenleri asla mahcup etmem. Türkiye'nin en köklü geçmişi en sağlam camialarından birine geldim. Çok özel bir durum benim için. Her Türk futbolcunun hayalidir böyle camialarda oynamak" diye konuştu.
ZEKAMA KEFİLİM
Sahadaki futbol zekasına güvendiğini ifade eden Umut Nayir, "Burada yakın vadede bu formaya layık olduğumu göstermek için bana güvenen insanları gururlandırmak için çalışmaya devam edeceğim. Onun dışında coşkulu futbolu seven bir insanım" ifadesini kullandı.
ZEKAMA KEFİLİM
Sahadaki futbol zekasına güvendiğini ifade eden Umut Nayir, "Burada yakın vadede bu formaya layık olduğumu göstermek için bana güvenen insanları gururlandırmak için çalışmaya devam edeceğim. Onun dışında coşkulu futbolu seven bir insanım" ifadesini kullandı.
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