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Bana güvenenleri asla mahcup etmem

’ın yeni i , “Bana güvenenleri asla mahcup etmem”diye konuştu

Bana güvenenleri asla mahcup etmem
Beşiktaş'ın yeni i Umut Nayir iddialı açıklamalar yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, "Bana güvenenleri asla mahcup etmem. Türkiye'nin en köklü geçmişi en sağlam camialarından birine geldim. Çok özel bir durum benim için. Her Türk cunun hayalidir böyle camialarda oynamak" diye konuştu.

ZEKAMA KEFİLİM
Sahadaki futbol zekasına güvendiğini ifade eden Umut Nayir, "Burada yakın vadede bu formaya layık olduğumu göstermek için bana güvenen insanları gururlandırmak için çalışmaya devam edeceğim. Onun dışında coşkulu futbolu seven bir insanım" ifadesini kullandı.
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