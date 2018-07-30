Zouma kapışması

Kadrosunda Martin Skrtel ve Roman Neustadter dışında stoper olmayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, İngiliz basınından can sıkıcı bir haber geldi.
TAPUYU ISTIYORLAR
Sarı-Lacivertliler'in büyük oranda anlaştığı Chelsea'li Kurt Zouma'ya Newcastle United resmen talip oldu. İddialara göre Newcastle, Fransız stoperi bonservisile kadrosuna katmayı hedefliyor.
YİNE KADRODA OLMAYACAK
Ada basını, Chelsea'nin Zouma'ya bu sezon da kadrosunda tutmayacağını ancak sadece kiralık tekliflere açık olduğunu belirtiyor. Yaşanan bu gelişme sonrası temaslara hız veren F.Bahçe kısa sürede işi bitirmeyi hedefliyor.
TAPUYU ISTIYORLAR
Sarı-Lacivertliler'in büyük oranda anlaştığı Chelsea'li Kurt Zouma'ya Newcastle United resmen talip oldu. İddialara göre Newcastle, Fransız stoperi bonservisile kadrosuna katmayı hedefliyor.
YİNE KADRODA OLMAYACAK
Ada basını, Chelsea'nin Zouma'ya bu sezon da kadrosunda tutmayacağını ancak sadece kiralık tekliflere açık olduğunu belirtiyor. Yaşanan bu gelişme sonrası temaslara hız veren F.Bahçe kısa sürede işi bitirmeyi hedefliyor.
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