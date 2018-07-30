Yeni sezon öncesi sıkı bir hazırlık kampı geçiren G.Saray, Tunus'ta Club Africain ile karşılaştıktan sonra dün direkt Atina'ya uçtu. Haziran ayından bu yana Wil 1900, PSV Eindoven, Valencia, Sakaryaspor ve Club Africain ile hazırlık maçları yapan Cimbom, son özel maçını Yunan ekibi AEK Atina ile yapacak. Peki AEK-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AEK - Galarasaray maçı saat kaçta oynanacak? AEK - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

AEK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? AEK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

​Yarın saat 20.00'de Atina'da yapılacak maç için dün hareket eden Sarı-Kırmızılılar, 5 Ağustos'ta Akhisar ile oynanacak Süper Kupa finali öncesi son provasını gerçekleştirecek. G.Saray'ın bu karşılaşmada birkaç değişiklik dışında as kadroyla sahada olması ve Akhisar maçına hazır çıkması bekleniyor.

AEK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı olarak aktarılacak



FATİH TERİM KONSANTRASYONDAN MEMNUN KALMADI

G.Saray teknik direktörü Fatih Terim, Club Africain karşılaşmasında bazı oyuncuların performansından memnun kalmadı. Kurt hocanın, "Bazı arkadaşlarımızın biraz daha konsantre olması gerekiyor" sözleri, takımın tecrübeli isimlerine mesaj olarak algılandı. Terim, Muslera'nın yedeği olan kaleci İsmail Çipe'yi ise beğendiğini söyledi.

DONK VE LİNNES RİSKE EDİLMEYECEK?

​Tunus'ta Club Africain ile çok sert bir maç oynayan G.Saray'da Ryan Donk ile Martin Linnes, aldığı darbeler sonrası sakatlandı. İki futbolcunun bileklerine aldıkları darbe sonucu ağrılarının bulunduğu kaydedildi. G.Saray teknik direktörü Fatih Terim'in, Akhisar maçı düşünülerek AEK karşısında iki futbolcuyu yedek bırakması bekleniyor.