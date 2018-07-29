Trabzonspor, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor ile oynadığı dostluk maçını 3-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın 63. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Amiri'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kaleci Furkan Köse'nin üzerinden filelere gitti: 1-0

72. dakikada Trabzonspor, 2. golü buldu. Bu kez Pereira'nın sağdan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Amiri, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-0



89. dakikada Trabzonspor, bir gol daha buldu. Savunmadan kaptığı topla kaleci Furkan Köse ile karşı karşıya kalan Muhammet Beşir, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.





3 OYUNCU NUMARALARI DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanan maçta Rodallega, Mustafa Akbaş ve Abdulkadir Parmak'ın forma numaralarını değiştirdikleri görüldü. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon Slovenya'da oynanan hazırlık maçlarında Hugo Rodallega 28 numaralı formayı giyerken bu sezon ise 7 numaralı forma giyecek. Mustafa Akbaş ise 25 numarayı giyerken, Samsunspor karşısına ise 27, Abdulkadir Parmak ise 94 numaralı formayı giyerken, bu sezon ise geçtiğimiz sezon Abdulkadir Ömür'ün giydiği 19 numaralı formayı giydi. Abdulkadir Ömür ise sezon yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da yapılan hazırlık kampında takım arkadaşlarının isteği ve talebi sonrası 61 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun, Ejder Yapıcı, Aykut Küçük

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak (Dk. 46 Uğurcan Çakır), Pereira (Dk. 79 Semih Karadeniz), Hüseyin Türkmen (Dk. 78 Yüksel Şişman), Mustafa Akbaş (Dk. 46 Novak), Ibanez (Dk. 74 Cafer Tosun), Kucka (Dk. 73 Sami Can Özkan), Onazi (Dk. 64 Batuhan Artarslan), Sosa (Dk. 46 Muhammet Beşir), Abdülkadir Parmak (Dk. 66 Murat Cem Akpınar), Olcay Şahan (Dk. 46 Amiri - Dk. 87 Ahmet Hakan Sevinç), Rodallega (Dk. 46 Sheidaev - Dk. 87 Ali Han Tunçer)

SAMSUNSPOR: Furkan Köse, Erhan Kartal (Dk. 85 Berat Boz), Ercan Yazıcı (Dk. 76 Nuri Terliksiz), Şahin Şafakoğlu, Canberk Dilaver, Ramazan Çevik (Dk. 81 Metincan Cici), Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Okan Dernek), Enes İslam İlkin (Dk. 46 İrfan Başaran), İlyas Kubilay Yavuz, Çağrı Ortakaya (Dk. 81 Bilal Gülden), Bahattin Köse (Dk. 46 Erhan Şentürk)

GOLLER: Dk. 63 Pereria, Dk. 72 Amiri, Dk. 89 Muhammet Beşir (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 41 Ercan Yazıcı, Dk. 67 Erhan Kartal (Samsunspor)