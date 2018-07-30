Yüzde 60 Slimani yüzde 40 Janssen

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı Benfica maçları öncesi UEFA'ya 2 Ağustos'ta kadrosunu bildirecek olan Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor... Soldado'nun sakatlığının sürmesi nedeniyle forvet transferini Benfica maçlarına yetiştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de gözler Islam Slimani'ye çevrilmiş durumda. Cezayirli yıldızın kiralanması için hem Leicester City hem de Slimani'nin menajeriyle pazarlıklar sürüyor.
PARASAL ANLAŞMAZLIKLAR VAR
İngiliz kulübü, Slimani'nin kiralanmasına prensipte 'evet' dedi... Ancak kiralama bedeli konusunda anlaşmazlık sürüyor. Aynı şekilde Slimani'nin menajeriyle de yıllık ücret konusunda pazarlıklar devam ediyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi, iki cepheyi de ikna etmek için büyük bir çaha harcıyor.
JANSSEN HAZIRKITA
Teknik direktör Phillip Cocu da Cezayirli forvetin transferini çok istiyor... Ancak 2 Ağustos'a kadar pürüzler giderilemezse bu kez rota Vincent Janssen'e dönecek. Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı forvet ve Tottenham'la her konuda anlaşmış durumda. Slimani olmazsa hemen Janssen'in kiralandığı KAP'a bildirilecek.
TAM BİR GOLCÜ
Islam Slimani, Fenerbahçe'nin yıllardır yaşadığı golcü sıkıntısına çözüm bulabilecek bir isim... Hem yerden hem havadan çok etkili olan Cezayirli yıldız, başarısız Premier Lig performansına rağmen çok önemli bir yıldız.
PARASAL ANLAŞMAZLIKLAR VAR
İngiliz kulübü, Slimani'nin kiralanmasına prensipte 'evet' dedi... Ancak kiralama bedeli konusunda anlaşmazlık sürüyor. Aynı şekilde Slimani'nin menajeriyle de yıllık ücret konusunda pazarlıklar devam ediyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi, iki cepheyi de ikna etmek için büyük bir çaha harcıyor.
JANSSEN HAZIRKITA
Teknik direktör Phillip Cocu da Cezayirli forvetin transferini çok istiyor... Ancak 2 Ağustos'a kadar pürüzler giderilemezse bu kez rota Vincent Janssen'e dönecek. Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı forvet ve Tottenham'la her konuda anlaşmış durumda. Slimani olmazsa hemen Janssen'in kiralandığı KAP'a bildirilecek.
TAM BİR GOLCÜ
Islam Slimani, Fenerbahçe'nin yıllardır yaşadığı golcü sıkıntısına çözüm bulabilecek bir isim... Hem yerden hem havadan çok etkili olan Cezayirli yıldız, başarısız Premier Lig performansına rağmen çok önemli bir yıldız.
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