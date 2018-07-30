G.Saray'da gözden çıkarılan Tolga Ciğerci'ye Göztepe'nin talip olduğu öğrenildi. İzmir kulübünün Tolga için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan kopma noktasına gelen Sarı-Kırmızılı futbolcunun yapılacak teklife olumlu cevap vereceği ortaya çıktı.
Tolga’ya Göztepe kancası
Tolga Ciğerci’ye Göztepe’nin talip olduğu öne sürüldü
Etiketler: Tolga Ciğerci , Göztepe , İzmir , Galatasaray
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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