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Tolga’ya kancası

’ye ’nin talip olduğu öne sürüldü

Tolga’ya Göztepe kancası
G.Saray'da gözden çıkarılan 'ye 'nin talip olduğu öğrenildi. kulübünün Tolga için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. 'dan kopma noktasına gelen Sarı-Kırmızılı futbolcunun yapılacak teklife olumlu cevap vereceği ortaya çıktı.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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