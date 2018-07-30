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Son dakika: 'dan 'un iddialarına çok sert yanıt

Fenerbahçe'de borç kavgası büyüyor. 'un Fenerbahçe'nin borcu 621 milyon euro iddiası üzerine gözlerin çevrildiği çok sert bir açıklama yayınladı. Aziz Yıldırım yaptığı son dakika açıklamasıyla Ali Koç'un üyelere yalan söylediğini iddia etti.

Aziz Yıldırımdan Ali Koçun iddialarına çok sert yanıt

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım ile yeni başkan Ali Koç arasındaki kavga büyüyor. Ali Koç'un Fenerbahçe TV'ye çıkarak yaptığı açıklamalara, Aziz Yıldırım'dan çok sert bir yanıt geldi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;
"Gerek Sayın Ali Koç tarafından camiamıza sunulan gerekse Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklanan mali konulara dair bilgilerle alakalı olarak, özellikle sosyal medyada ortaya çıkan ve camiamızın birlikteliğine zarar vermeye başlayan tartışmalara son vermek amacıyla yazılı açıklama yapmak zarureti doğmuştur.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 12:25
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