Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım ile yeni başkan Ali Koç arasındaki kavga büyüyor. Ali Koç'un Fenerbahçe TV'ye çıkarak yaptığı açıklamalara, Aziz Yıldırım'dan çok sert bir yanıt geldi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;

"Gerek Sayın Ali Koç tarafından camiamıza sunulan gerekse Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklanan mali konulara dair bilgilerle alakalı olarak, özellikle sosyal medyada ortaya çıkan ve camiamızın birlikteliğine zarar vermeye başlayan tartışmalara son vermek amacıyla yazılı açıklama yapmak zarureti doğmuştur.