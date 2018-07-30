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tamam

, ’nin yerine almayı planladığı için Arsenla’le anlaştı. Tecrübeli file bekçisinin bu hafta içi bitirilmesi belekniyor

Ospina tamam
Fabri'nin ​Fulham'a transferi sonrasında kaleci konusunda girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Arsenal forması giyen Ospina ile her konuda anlaşma sağladı. Kolombiyalı file bekçisi için İngiliz kulübü ile görüşen Beşiktaş Yönetimi Arsenal'e 1 milyon 500 bin Euro teklif ederken olumlu cevap aldı.

HARUN TEKİN YEDEKTE BEKLİYOR
Ospina'da bir olumsuzluk yaşaması durumunda Harun Tekin'i de gündemine alan Yönetimi Bursaspor'la görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil-Beyazlı yönetimin Beşiktaş'tan 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli istediği ortaya çıktı.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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