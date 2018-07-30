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'a süper ikili

Chadli için ile yeniden görüşecek. Belçikalı futbolcu minik pürüzler giderildikten sonra kiralanacak. 10 numara arayışları da sürdüren Beşiktaş, 'nın kiralanması için hem Dortmund hem de Japon yıldızla görüşecek

Kartala süper ikili
Beşiktaş yabancı transferinde hareketli bir hafta yaşayacak. Siyah- Beyazlı yönetim West Bromwich'te oynayan kanat oyuncusu Chadli ve Dortmund'da 10 numara pozisyonunda forma giyen Kagawa'yı renklerine bağlamak için bitirici hamleleri yapacak. Belçikalı yıldız Chadli için yapılan görüşmelerde sona gelindi.

CHADLİ İMZA AŞAMASINA GELDİ
Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için tüm kozlar oynanacak. Şu ana kadar yapılan görüşmelerde imza aşamasına gelindiği öğrenildi.



​KAGAWA İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK
Beşiktaş Yönetimi küçük pürüzleri giderir gidermez bu transferi mutlu sonla bitirecek. Yönetim ayrıca için de Dortmund'la dirsek teması sağlayacak. Bu oyuncu da kiralanmak isteniyor.

YILLIK ÜCRETİ İÇİN PAZARLIK
Dortmund ile pazarlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, Kagawa'yla da istediği yıllık ücretin indirilmesi için masaya oturacak. Anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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