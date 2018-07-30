Kaliteli futbolcu her yerde oynar

Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından birisi olmasına rağmen teknik direktör Phillip Cocu'nun 4-3-3 sisteminde forma şansı bulmasının zor olduğu şeklinde yapılan yorumlar Giuliano'nun da kulağına gelmiş durumda.



BİR ÇOK YERDE OYNADIM

Bu yorumlara katılmadığını ifade eden Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşlarına, "Kaliteli bir futbolcu zaten tek mevkiyle sınırlı kalmaz. Ben sağ kanatta, santrfor mevkisinde de oynayabilirim. 10 numara oynadığım da oldu. Brezilya Milli Takımı'nda bir çok kez orta sahada oynadım. Bu iddialara pek takılmıyorum" dedi. Bu arada kulübe yakın kaynaklar, Cocu'nun Giuliana'dan daha iyi yararlanmak için Feyenoord maçında olduğu gibi 4-4-2 sistemini kullanabileceğini de söylüyorlar.