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Höwedes Rusya’ya

G.Saray’ın istediği Alman stoper, Lokomotiv Moskova ile anlaştı

Höwedes Rusya’ya
Kadrosunu hem tecrübeli hem de kaliteli bir stoperle takviye etmek isteyen Galatasaray'da Benedikt Höwedes üzüntüsü yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın bir süredir temas halinde olduğu Schalke'nin Alman yıldızı tercihini Rusya'dan yana kullandı... Alman basınının 'son dakika' olarak verdiği gelişmeye göre Lokomotiv Moskova, 5 milyon Euro'luk teklifiyle Schalke'yi ikna etti. Höwedes'in ise yılık 4 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi.
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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