Höwedes Rusya’ya

Kadrosunu hem tecrübeli hem de kaliteli bir stoperle takviye etmek isteyen Galatasaray'da Benedikt Höwedes üzüntüsü yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın bir süredir temas halinde olduğu Schalke'nin Alman yıldızı tercihini Rusya'dan yana kullandı... Alman basınının 'son dakika' olarak verdiği gelişmeye göre Lokomotiv Moskova, 5 milyon Euro'luk teklifiyle Schalke'yi ikna etti. Höwedes'in ise yılık 4 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi.