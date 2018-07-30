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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri (30 Temmuz 2018)

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi için alternatifli bir kadro oluşturmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar'da Hırvat orta saha Marko Rog gündeme geldi. Chelsea'li Abraham radara girdi... Andre Silva'da önemli gelişmeler... Belhanda için sürpriz girişim... Detaylar haberimizde

Galatasarayda transfer hareketliliği!

Galatasaray, Ndiaye ve Emre Akbaba girişimlerinde aşama kaydedilememesi üzerine, Napoli'den Marko Rog'a yöneldi. 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu için bizzat Fatih Fatih Terim devreye girdi.

  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 19:35
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