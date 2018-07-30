Galatasaray'da son dakika transfer haberleri (30 Temmuz 2018)

Galatasaray, Ndiaye ve Emre Akbaba girişimlerinde aşama kaydedilememesi üzerine, Napoli'den Marko Rog'a yöneldi. 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu için bizzat Fatih Fatih Terim devreye girdi.
Galatasaray, Ndiaye ve Emre Akbaba girişimlerinde aşama kaydedilememesi üzerine, Napoli'den Marko Rog'a yöneldi. 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu için bizzat Fatih Fatih Terim devreye girdi.
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