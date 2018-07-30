Flaş! Everton, Vida için 24 milyon €’ya çıktı

Dünya Kupası'nda gösterdiği süper performansın ardından transferin gözdesi haline gelen Domagoj Vida için Everton kapıyı çaldı.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Ada basınında yer alan haberlere göre Hırvat stoperi ısrarla kadrosuna katmak isteyen Everton, Beşiktaş'a 24 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu... İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü de belirtildi.
HEDEF 27-28!
Alınan bilgilere göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Everton'ın teklifine sıcak bakıyor. Ancak birçok kulübün ilgisini de hesaba katarak rakamı daha da yüksetmenin planlarını yapıyor. Bu nedenle Başkan Orman henüz teklife net bir yanıt vermedi. Beşiktaş cephesinin Vida'dan 27-28 milyon Euro civarında bir gelir hedeflediği ifade ediliyor.
LEİCESTER DA DEVREYE GİREBİLİR
İngiliz basını, Leicester City'nin Harry Maguire'ı satması halinde Vida'ya teklif yapacağını yazdı.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Ada basınında yer alan haberlere göre Hırvat stoperi ısrarla kadrosuna katmak isteyen Everton, Beşiktaş'a 24 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu... İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü de belirtildi.
HEDEF 27-28!
Alınan bilgilere göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Everton'ın teklifine sıcak bakıyor. Ancak birçok kulübün ilgisini de hesaba katarak rakamı daha da yüksetmenin planlarını yapıyor. Bu nedenle Başkan Orman henüz teklife net bir yanıt vermedi. Beşiktaş cephesinin Vida'dan 27-28 milyon Euro civarında bir gelir hedeflediği ifade ediliyor.
LEİCESTER DA DEVREYE GİREBİLİR
İngiliz basını, Leicester City'nin Harry Maguire'ı satması halinde Vida'ya teklif yapacağını yazdı.
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