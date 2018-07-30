Yol Durumu
  1. Başakşehir Stuttgart önünde
  2. Dünya 5’ten Türkiye’de futbol 3’ten büyüktür

Fırtına, spor’u ikinci yarıda yıktı

sezon açılış maçında ’u Pereira, Amiri ve Muhammet’in 2. yarıda attığı gollerle geçti...

Taraftarının huzurunda bu sezon ilk maçında çıkan Trabzonspor, spor'la oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Bordo-Mavililer ilk yarısı golsüz sona eren maçta 64'te Perira'nın golüyle 1-0 öne geçti. 72'de kafayla topu ağlara yollayan Amiri, skoru 2-0 yaptı. İranlı oyuncu böylelikle Trabzon'daki ilk maçında ilk golünü attı. Mücadelenin sonucunu ise 88'de Muhammet tayin etti: 3-0.
Etiketler: , ,
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar