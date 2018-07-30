Taraftarının huzurunda bu sezon ilk maçında çıkan Trabzonspor, Samsunspor'la oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Bordo-Mavililer ilk yarısı golsüz sona eren maçta 64'te Perira'nın golüyle 1-0 öne geçti. 72'de kafayla topu ağlara yollayan Amiri, skoru 2-0 yaptı. İranlı oyuncu böylelikle Trabzon'daki ilk maçında ilk golünü attı. Mücadelenin sonucunu ise 88'de Muhammet tayin etti: 3-0.
Fırtına, Samsunspor’u ikinci yarıda yıktı
Trabzonspor sezon açılış maçında Samsun’u Pereira, Amiri ve Muhammet’in 2. yarıda attığı gollerle geçti...
Etiketler: Samsun , Samsunspor , Trabzonspor
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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