Yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Hazırlık maçında oynanacak Fenerbahçe-Cagliari maçı naklen yayınlanacak.



FENERBAHÇE-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? FENERBAHÇE-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? FENERBAHÇE-CAGLIARI ​HANGİ KANALDA?

1 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak maç Smartspor'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Cagliari maçı 1 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren başlayacak.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçemiz ile Cagliari Calcio arasında 1 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak hazırlık maçının biletleri satışa bugün çıktı.

Bugün (30.07.2018) Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimize (1 adet bilet), Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) satışa çıkan biletler;

31.07.2018 tarihi itibariyle de genel satışa açılacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara Passolig hizmet bedeli dahildir.

Öğrenci biletleri sadece stad passolig gişeden alınacaktır.



Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyledir:

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ :20.00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ :54.00 TL

FENERIUM ÜST- H-I BLOK :109,00 TL

FENERIUM ALT-H BLOK :194,50 TL

FENERIUM ALT-F BLOK :248,00 TL

FENERIUM ALT-G BLOK :216.00 TL

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."