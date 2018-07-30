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- maçı ne zaman? Fenerbahçe-Cagliari maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Cagliari maçı saat kaçta?

yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak. Maçı yakından takip etmek isteyen sporsever Fenerbahçe-Cagliari maçı ne zaman? Fenerbahçe-Cagliari maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Cagliari maçı saat kaçta? Fenerbahçe-Cagliari bilet fiyatları ne kadar? gibi sorulara cevap aramaya başladı.

Fenerbahçe Cagliari ile karşı karşıya geliyor

Yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Hazırlık maçında oynanacak - maçı naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? FENERBAHÇE-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? FENERBAHÇE-CAGLIARI ​HANGİ KANALDA?
1 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak maç Smartspor'dan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe-Cagliari maçı 1 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren başlayacak.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
"Fenerbahçemiz ile Cagliari Calcio arasında 1 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak hazırlık maçının biletleri satışa bugün çıktı.
Bugün (30.07.2018) Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimize (1 adet bilet), Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) satışa çıkan biletler;
31.07.2018 tarihi itibariyle de genel satışa açılacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara Passolig hizmet bedeli dahildir.
Öğrenci biletleri sadece stad passolig gişeden alınacaktır.

Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyledir:
ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ :20.00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ :54.00 TL
FENERIUM ÜST- H-I BLOK :109,00 TL
FENERIUM ALT-H BLOK :194,50 TL
FENERIUM ALT-F BLOK :248,00 TL
FENERIUM ALT-G BLOK :216.00 TL
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 12:15
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