Bütün toplar Elmas'a

Fenerbahçe'de Cocu'nun takımın başına gelmesiyle başlayan değişim beklenenden çok daha radikal ve hızlı gerçekleşiyor. Hollandalı teknik adam çok önemli bir karara daha imza attı.
TAKIMIN LİDERİ!
Cocu orta sahanın patronluğunu 18 yaşındaki yıldız Eljif Elmas'a verdi. Hollandalı teknik adam hücumlarda ısrarla topun Eljif Elmas'a verilmesini istedi.
KAPASİTESİ BUNA UYGUN
Türk asıllı Makedon futbolcunun, hem topları servis edebilme, hem de dripling özellikleri en üst seviyede ısrarla kullanılacak. Cocu bunda ısrar edilmesini de özellikle belirtti.
ÖZEL ÇALIŞMA YAPTIRIYOR
Cocu, Eljif'in bu ağır görevin üstesinden gelebilmesi için idmanlarda sürekli tekrarlar dışında fiziksel özelliklerini en üst seviyeye çıkartacak özel çalışmalar da yaptırıyor.
TAKIMIN LİDERİ!
Cocu orta sahanın patronluğunu 18 yaşındaki yıldız Eljif Elmas'a verdi. Hollandalı teknik adam hücumlarda ısrarla topun Eljif Elmas'a verilmesini istedi.
KAPASİTESİ BUNA UYGUN
Türk asıllı Makedon futbolcunun, hem topları servis edebilme, hem de dripling özellikleri en üst seviyede ısrarla kullanılacak. Cocu bunda ısrar edilmesini de özellikle belirtti.
ÖZEL ÇALIŞMA YAPTIRIYOR
Cocu, Eljif'in bu ağır görevin üstesinden gelebilmesi için idmanlarda sürekli tekrarlar dışında fiziksel özelliklerini en üst seviyeye çıkartacak özel çalışmalar da yaptırıyor.
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