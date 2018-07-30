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’dan ’ye gözdağı

Benfica’dan Fenerbahçe’ye gözdağı
Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda öncesi gece Juventus ile 1-1 berabere kalan Benfica, ortaya koyduğu futbolla beğeni topladı. Benfica'nın golünü atan sol bek Grimaldo, "Gelişiyoruz. Bu sene geçen seneye göre daha iyiyiz. Büyük takımlara karşı kaybetmiyoruz. Fenerbahçe karşısında tam olarak hazır olacağız" dedi. Bu arada Juventus maçında beyin sarsıntısı geçiren Fereyra'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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