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Arap basınından flaş iddia! 'e dev teklif

'ın golcü yıldızı Bafetimbi için ekibi 'tan flaş bir transfer teklifi geldiği iddia edildi.

Gomise dev teklif!

Geçen sezonu 'de gol kralı olarak bitiren 'ın Fransız golcüsü Bafetimbi için basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

YILLIK 10 MİLYON EURO...
Suudi Arabistan ekibi 'ın Gomis'e ilk olarak 6.5 milyon teklif ettiği, Fransız yıldızın bu teklifi reddettiği belirtildi. Suudi ekip ise ikinci teklif olarak Gomis'e yıllık 10 milyon Euro teklif etti ve beklemeye geçti.


Gomis'in bu teklifi kabul etmesi halinde Arap kulübün Galatasaray'a bonservis konusunda teklif sunmayı planladığı ifade edildi.

El Hilal, Bafetimbi Gomis'in alternatifi olarak ise 'ın İspanyol forveti 'yu düşünüyor.

MENAJERİ OLAY AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI
Fransız golcünün menajeri Patrick Mendy, geçtiğimiz günlerde futbolcusu hakkında flaş sözler kullanmıştı.

Mendy, Gomis hakkında "Geçen sezon Galatasaray ile imzalarken, daha iyi bir maaşla, 4 yıllık sözleşme istedik. Sonunda 3 yıllık üzerine anlaştık. Ancak sezonu iyi geçirirse, yıl sonu şartlar için tekrar görüşeceğiz diye sözleştik. Galatasaray geçen sezon başı, işler iyi giderse sezon sonunda bize yeni sözleşme konusunda söz vermişti. Bu sözü tutmayı geçin, 'teklif varsa ayrılabilir' dediler. Menajerler olarak, sözleştiğimiz gibi tekrar kulübe gittik. Yönetim değişti ancak Gomis saha içinde ve dışında çok şeyler yapmıştı, kulüp bunu gördü. Bize kısıtlaması nedeniyle zam yapmanın mümkün olmadığını söylediler. Kulüpte bazı oyunculara ödeme yapılmasına rağmen, Gomis maaşındaki 5 aylık gecikme için bile 'ya gitmeyi düşünmeyen birkaç oyuncudan biriydi ve parayı düşündüğü yönünde eleştirilere maruz kaldı.'' demişti.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 21:29
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