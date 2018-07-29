Yol Durumu
  1. Almanya pişman

yolunda

'ın yollarını ayırmaya çalıştığı 'ye 'nin talip olduğu iddia edildi.

Süper Lig'in İzmir temsilcisi , sarı kırmızılı takımla yollarını ayırma aşamasında olan 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.

Tolga için ile temasa geçecek olan sarı kırmızılılar, istenmeyen adam haline gelen futbolcunun transferini cüzi bir bonservis önerilecek.

Galatasaray'ın da Terim'in artık takımda düşünmediği Tolga'nın yıllık ücreti yükünden kurtulmak için Göztepe'nin teklifini kabul edebileceği ileri sürüldü.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 13:07
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