Bursaspor, uzun süredir sakat olan ve geçen sezon hiçbir maçta forma giyemeyen Sercan Yıldırım ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Futbola Bursaspor alt yapısında başlayan ve 2007-2011 yılları arasında Bursaspor forması giyen tecrübeli forvet, 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen Sercan Yıldırım, 2012 yılında Sivasspor'a, 2013 yılında Şanlıurfaspor'a, 2014 yılı devre arası transfer döneminde Bursaspor'a ve sezon sonunda ise Balıkesirspor'a kiralanmıştı. Tecrübeli golcü, 2015 yılında tekrar Bursaspor'a kiralandıktan sonra 2016 yılında bonservisiyle birlikte yeşil-beyazlı takıma katılmıştı.

Süper Lig'de kariyei boyunca 194 maça çıkan Sercan Yıldırım, 40 gol ve 27 asistlik bir performans sergiledi.