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'da 'ın sözleşmesi feshedildi

, tecrübeli forvet 'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Bursasporda flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...

, uzun süredir sakat olan ve geçen sezon hiçbir maçta forma giyemeyen ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Futbola Bursaspor alt yapısında başlayan ve 2007-2011 yılları arasında Bursaspor forması giyen tecrübeli forvet, 2012 yılında 'a olmuştu. Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen Sercan Yıldırım, 2012 yılında 'a, 2013 yılında Şanlıurfaspor'a, 2014 yılı devre arası transfer döneminde Bursaspor'a ve sezon sonunda ise 'a kiralanmıştı. Tecrübeli golcü, 2015 yılında tekrar Bursaspor'a kiralandıktan sonra 2016 yılında bonservisiyle birlikte yeşil-beyazlı takıma katılmıştı.

'de kariyei boyunca 194 maça çıkan Sercan Yıldırım, 40 gol ve 27 asistlik bir performans sergiledi.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 21:00
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