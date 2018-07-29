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Alman bakandan itirafı

'in ırkçılık nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bırakmasının yankıları sürerken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass Almanya'nın ırkçılıkla gündeme gelmesinin "utanç kaynağı" olduğunu söyledi.

Alman bakandan Mesut Özil itirafı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Bild gazetesine verdiği yarın yayınlanacak olan röportajında, Türk kökenli Alman vatandaşı ve Alman milli takımı eski futbolcusu 'in Londra'da Cumhurbaşkanı 'la resim çektirmesinin ardından yaşanan tartışmaların Almanya'nın itibarını zedelediğini belirtti.

"IRKÇI SALDIRILARIN ARTMASI UTANÇ VERİCİ"​

Maas, "Özil'in Alman milli takımını bırakması göç tartışmalarını tetikledi. Son yapılan tartışmalar ve Almanya'da yaşayan göçmenlerin ve Yahudilerin maruz kaldığı ırkçı saldırıların sayısının artması, bu artış Almanya için utanç verici bir durumdur. Bu tartışmalar Almanya'nın uluslararası itibarına zarar veriyor. Yaşanılan bu gelişmeler Almanya'da ırkçılığın yeniden yükseldiğini gösteriyor. Ülkemizde yaşayan yabancı kökenliler Almanya'da kendilerini tehdit altında görmemelidir. Bunun için hep birlikte daha hoşgörülü olmamız için çok çalışmalıyız" açıklamasında bulundu.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 16:55
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