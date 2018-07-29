Fenerbahçe yönetimi Kurt Zouma transferinde bir prüz çıkması durumunda alternatif ismi de belirlemiş durumda. Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerdinden Anderlecht'in 1.92 boyundaki Senegalli stoperi Kara Mbodj için de temaslarını sürdürüyor. 28 yaşındaki oyuncu için de Anderlecht'e kiralama teklifinde bulunuldu ve olumlu geri dönüş alındı.
Stepnede 'Kara' var
Etiketler: Fenerbahçe , Belçika , kara , anderlecht
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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