Andre Ayew'i kiralayarak ilk yabancı transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, 2. transferine artık çok yakın. Sportif direktör Damien Comolli'nin 15 gündür dirsek temasında olduğu Chelsea'nin Fransız stoperi Kurt Zouma'nın imzaya çok yakın olduğu öğrenildi.
DOĞRU ADRES F.BAHÇE
Son olarak Premier Lig ekibi Newcastle United'ın teklifini "Zirveye oynayan bir takımda forma giymek istiyorum" diyerek geri çeviren Kurt Zouma'nın Chelsea yönetimine, "Fenerbahçe benim için uygun bir adres" ifadeseni kullandığı da gelen haberler arasında.
ORTA YOL BULUNACAK
Kurt Zouma için Fenerbahçe 1.5 milyon Euro kiralama bedeli teklif ederken, Chelsea 3.5 milyon Euro istemişti. Ancak iki kulübün orta yolu bulmasının yüksek olasılık olduğu ifade ediliyor.
Kurt Zouma gemileri yaktı
Fener’in peşinde olduğu Kurt Zouma, Chelsea yönetimine Newcasetl’a gitmek istemediğini söyledi. Fenerbahçe her an Fransız stoperi açıklayabilir
Andre Ayew'i kiralayarak ilk yabancı transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, 2. transferine artık çok yakın. Sportif direktör Damien Comolli'nin 15 gündür dirsek temasında olduğu Chelsea'nin Fransız stoperi Kurt Zouma'nın imzaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kurt Zouma , Premier Lig , Newcastle United , Chelsea , Fenerbahçe , transfer , adres
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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