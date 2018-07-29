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Atiba ile 1 yıllık anlaşma sağlandı

, Atiba ile 750 bin karşılığında 1 yıllık anlaşma sağladı

Kartal Atiba ile 1 yıllık anlaşma sağlandı
Atiba'da mutlu son... yönetimi, sözleşmesi sona eren ile 1 yıllık daha anlaşma sağladı. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Siyah-Beyazlılar'dan 1 yıl için 750 bin garanti ücret alacak.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
Beşiktaş'a 2015 yılında bedelsiz transfer olan Atiba, Siyah-Beyazlı ekipte geçirdiği 4 sezonda 198 maçta forma giydi. Kanadalı oyuncu bu maçlarda 9 kez rakip fileleri sarstı.
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