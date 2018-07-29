Lisans işlemlerinin sonuçlanmaması nedeniyle Trabzonspor'a transferi henüz sonuçlanmayan Hosseini, 1461 Trabzon'la idmanlara çıkıyor. İranlı oyuncunun transferindeki krizin yarın sonuçlanması bekleniyor.
Hosseini 1461 Trabzon’la idmana çıkıyor
Etiketler: Trabzon , 1461 Trabzon , Trabzonspor
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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