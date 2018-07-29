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Fırtına’da tempo yükseliyor

Bordo-Mavililer hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanlarda tempo bir hayli artarken, futbolcuların hırsı dikkat çekti...

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