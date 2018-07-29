Trbazonspor yeni sezon hazırlıklarına dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmandaki yüksek tempo dikkat çekti. Futbolcuların da bir hayli hırslı olduğu öğrenildi.
Fırtına’da tempo yükseliyor
Bordo-Mavililer yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanlarda tempo bir hayli artarken, futbolcuların hırsı dikkat çekti...
Etiketler: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri , Ünal Karaman , yeni sezon
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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