Chadli’de mutlu son yakın

Beşiktaş Nacer Chadli transferinde sona yaklaştı... Yönetim, İngiliz ekibi West Bromwich'te forma giyen Belçikalı kanat oyuncusu ile her konuda anlaştı. Oyuncunun kulübü ile de yapılan pazarlıklarda büyük mesafe katetti.
KİRALIK GELİYOR
Oyuncuyu ikna eden Beşiktaş yönetimi, Chadli için West Bromwich'le 1 yıllık kiralık anlaşmasına varmak üzere. İki ekibin yöneticilerinin 28 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu üzerinde görüştüğü ve bu konunun çözüme kavuşmasının ardından imzaların atlıcağı öğrenildi. Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Belçika forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Chadli'nin Siyah-Beyazlılar'dan 1 yıl için 3 milyon Euro garanti ücret kazanacağı öne sürüldü.
KİRALIK GELİYOR
Oyuncuyu ikna eden Beşiktaş yönetimi, Chadli için West Bromwich'le 1 yıllık kiralık anlaşmasına varmak üzere. İki ekibin yöneticilerinin 28 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu üzerinde görüştüğü ve bu konunun çözüme kavuşmasının ardından imzaların atlıcağı öğrenildi. Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Belçika forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Chadli'nin Siyah-Beyazlılar'dan 1 yıl için 3 milyon Euro garanti ücret kazanacağı öne sürüldü.
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